NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heartland Express von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Heartland Express-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Heartland Express-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Heartland Express-Anteile letztlich bei 16,29 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heartland Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,139 Heartland Express-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,97 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Papiers am 17.06.2026 auf 14,33 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 12,03 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Heartland Express bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at