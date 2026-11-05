Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Profitables Heartland Express-Investment?
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05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heartland Express von vor 3 Jahren gekostet
Am 05.11.2023 wurden Heartland Express-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Heartland Express-Aktie 12,36 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heartland Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 809,061 Heartland Express-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (10,72 USD), wäre die Investition nun 8 673,14 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 13,27 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Heartland Express eine Börsenbewertung in Höhe von 812,09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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