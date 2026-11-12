NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heartland Express von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das Heartland Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,36 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heartland Express-Aktie investiert, befänden sich nun 5,760 Heartland Express-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 60,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,46 USD belief. Damit wäre die Investition 39,75 Prozent weniger wert.

Der Heartland Express-Wert an der Börse wurde auf 798,88 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at