Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Rentable Heartland Express-Anlage?
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heartland Express von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das Heartland Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,36 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heartland Express-Aktie investiert, befänden sich nun 5,760 Heartland Express-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 60,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,46 USD belief. Damit wäre die Investition 39,75 Prozent weniger wert.
Der Heartland Express-Wert an der Börse wurde auf 798,88 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heartland Express Inc.
Analysen zu Heartland Express Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Heartland Express Inc.
|9,50
|1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.