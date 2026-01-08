Heartland Express Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heartland Express-Investment von vor 5 Jahren verloren
Die Heartland Express-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Heartland Express-Papier an diesem Tag 18,92 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52,854 Heartland Express-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 541,23 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,88 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Heartland Express betrug jüngst 804,28 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
