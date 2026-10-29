Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Lohnende Heartland Express-Investition?
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29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heartland Express-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Heartland Express-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,72 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 129,534 Heartland Express-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 319,95 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Papiers am 28.10.2026 auf 10,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,99 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Heartland Express eine Marktkapitalisierung von 789,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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