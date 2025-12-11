NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Heartland Express eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 11.12.2020 wurde das Heartland Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,79 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 53,220 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.12.2025 auf 9,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 492,82 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 50,72 Prozent.

Der Heartland Express-Wert an der Börse wurde auf 696,96 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at