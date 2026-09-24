Heartland Express Aktie

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WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

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Heartland Express-Investment im Blick 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Heartland Express-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Heartland Express-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Heartland Express-Anteile 18,69 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Heartland Express-Aktie investierten, hätten nun 535,045 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heartland Express-Aktie auf 11,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 249,33 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 249,33 USD entspricht einer negativen Performance von 37,51 Prozent.

Der Heartland Express-Wert an der Börse wurde auf 914,04 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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