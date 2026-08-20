Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Lohnender Heartland Express-Einstieg?
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Heartland Express-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heartland Express-Aktie investiert, befänden sich nun 5,896 Heartland Express-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (12,67 USD), wäre die Investition nun 74,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,32 Prozent verringert.
Heartland Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 984,98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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