Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Heartland Express-Anlage
|
30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Heartland Express von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Heartland Express-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 18,52 USD wert. Bei einem Heartland Express-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,400 Heartland Express-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.07.2026 70,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,99 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,86 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Heartland Express eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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