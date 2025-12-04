NASDAQ Composite Index-Titel Heidrick Struggles International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidrick Struggles International von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Heidrick Struggles International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Heidrick Struggles International-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Heidrick Struggles International-Papiers betrug an diesem Tag 27,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Heidrick Struggles International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,738 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 58,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 165,69 USD wert. Mit einer Performance von +116,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Heidrick Struggles International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,23 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at