WKN: 920930 / ISIN: US4228191023

Rentable Heidrick Struggles International-Anlage? 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel Heidrick Struggles International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidrick Struggles International von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Heidrick Struggles International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Heidrick Struggles International-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Heidrick Struggles International-Papiers betrug an diesem Tag 27,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Heidrick Struggles International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,738 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 58,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 165,69 USD wert. Mit einer Performance von +116,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Heidrick Struggles International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,23 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Heidrick & Struggles International Inc.mehr Nachrichten

04.12.25
 NASDAQ Composite Index-Titel Heidrick Struggles International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidrick Struggles International von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
27.11.25
 NASDAQ Composite Index-Papier Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidrick Struggles International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
20.11.25
 NASDAQ Composite Index-Wert Heidrick Struggles International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidrick Struggles International von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
13.11.25
 NASDAQ Composite Index-Wert Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidrick Struggles International von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
06.11.25
 NASDAQ Composite Index-Wert Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidrick Struggles International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
30.10.25
 NASDAQ Composite Index-Titel Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidrick Struggles International von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
23.10.25
 NASDAQ Composite Index-Papier Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidrick Struggles International von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
16.10.25
 NASDAQ Composite Index-Titel Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidrick Struggles International von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)

Aktien in diesem Artikel

Heidrick & Struggles International Inc. 50,00 -0,99%

