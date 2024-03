NASDAQ Composite Index-Titel Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Heidrick Struggles International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Heidrick Struggles International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Heidrick Struggles International-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 37,60 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heidrick Struggles International-Aktie investiert, befänden sich nun 2,660 Heidrick Struggles International-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.03.2024 87,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12,63 Prozent.

Heidrick Struggles International war somit zuletzt am Markt 637,50 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at