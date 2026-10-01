NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henry Schein-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Henry Schein-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Henry Schein-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,53 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 12,734 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 069,27 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Anteils am 30.09.2026 auf 83,97 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 069,27 USD entspricht einer Performance von +6,93 Prozent.

Der Henry Schein-Wert an der Börse wurde auf 9,45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at