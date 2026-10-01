Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Henry Schein-Investment im Blick
|
01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henry Schein-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Henry Schein-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,53 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 12,734 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 069,27 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Anteils am 30.09.2026 auf 83,97 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 069,27 USD entspricht einer Performance von +6,93 Prozent.
Der Henry Schein-Wert an der Börse wurde auf 9,45 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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