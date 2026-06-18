Henry Schein Aktie

Henry Schein für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

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Lohnender Henry Schein-Einstieg? 18.06.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Henry Schein-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Henry Schein-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Henry Schein-Anteile letztlich bei 67,81 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,747 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Henry Schein-Papiers auf 79,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 179,35 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,94 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Henry Schein betrug jüngst 9,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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