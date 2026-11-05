Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Henry Schein-Investment
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Henry Schein-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 60,73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Henry Schein-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,647 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 88,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,29 Prozent zugenommen.
Henry Schein markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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