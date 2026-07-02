Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Lohnende Henry Schein-Anlage?
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02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Henry Schein-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Henry Schein-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 81,10 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,233 Henry Schein-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 102,98 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Anteils am 30.06.2026 auf 83,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,98 Prozent zugenommen.
Henry Schein markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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