Henry Schein Aktie

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WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

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Henry Schein-Performance im Blick 23.07.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Henry Schein-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Henry Schein-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Henry Schein-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,348 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Henry Schein-Aktien wären am 22.07.2026 114,31 USD wert, da der Schlussstand 84,81 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 14,31 Prozent.

Henry Schein wurde am Markt mit 9,74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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