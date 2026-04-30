NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Henry Schein-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Henry Schein-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Henry Schein-Anteile an diesem Tag 64,97 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Henry Schein-Aktie investierten, hätten nun 1,539 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Henry Schein-Papiere wären am 29.04.2026 113,59 USD wert, da der Schlussstand 73,80 USD betrug. Mit einer Performance von +13,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Henry Schein wurde am Markt mit 8,75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at