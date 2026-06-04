Henry Schein Aktie

Henry Schein für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

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Rentabler Henry Schein-Einstieg? 04.06.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Henry Schein-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Henry Schein-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Henry Schein-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Henry Schein-Anteile bei 74,42 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Henry Schein-Aktie investierten, hätten nun 134,372 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.06.2026 10 177,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,77 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Henry Schein betrug jüngst 8,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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