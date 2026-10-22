Henry Schein Aktie

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WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

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Henry Schein-Performance im Blick 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Henry Schein-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Henry Schein-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Henry Schein-Aktie statt. Der Schlusskurs der Henry Schein-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 68,31 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,639 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 244,47 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Papiers am 21.10.2026 auf 85,01 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 24,45 Prozent.

Der Marktwert von Henry Schein betrug jüngst 9,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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