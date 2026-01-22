Henry Schein Aktie

Henry Schein für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

Henry Schein-Performance im Blick 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Henry Schein-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Henry Schein-Einstiegs gewesen.

Am 22.01.2021 wurde das Henry Schein-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 69,13 USD. Bei einem Henry Schein-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,465 Henry Schein-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.01.2026 auf 78,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 141,91 USD wert. Mit einer Performance von +14,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Henry Schein-Wert an der Börse wurde auf 9,17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Henry Schein Inc.

Analysen zu Henry Schein Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Henry Schein Inc. 66,68 -0,06% Henry Schein Inc.

