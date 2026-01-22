NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Henry Schein-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Henry Schein Aktie
Am 22.01.2021 wurde das Henry Schein-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 69,13 USD. Bei einem Henry Schein-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,465 Henry Schein-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.01.2026 auf 78,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 141,91 USD wert. Mit einer Performance von +14,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Henry Schein-Wert an der Börse wurde auf 9,17 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
