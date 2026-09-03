Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Profitables Henry Schein-Investment?
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03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henry Schein von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Henry Schein-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,38 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,276 Henry Schein-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 90,39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 115,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,32 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Henry Schein einen Börsenwert von 9,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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