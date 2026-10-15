NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henry Schein von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Henry Schein eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Henry Schein-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Henry Schein-Aktie bei 63,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,581 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 135,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85,56 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 35,27 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Henry Schein belief sich jüngst auf 9,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at