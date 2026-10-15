Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Henry Schein-Investmentbeispiel
|
15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henry Schein von vor einem Jahr abgeworfen
Henry Schein-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Henry Schein-Aktie bei 63,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,581 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 135,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85,56 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 35,27 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Henry Schein belief sich jüngst auf 9,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henry Schein Inc.
Analysen zu Henry Schein Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henry Schein Inc.
|76,50
|-1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.