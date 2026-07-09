Henry Schein Aktie

Henry Schein für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

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Frühe Anlage 09.07.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henry Schein-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Henry Schein eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Henry Schein-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Henry Schein-Anteile bei 76,81 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Henry Schein-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,019 Henry Schein-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 83,22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 083,45 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,35 Prozent erhöht.

Am Markt war Henry Schein jüngst 9,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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