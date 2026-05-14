Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Lohnende Henry Schein-Anlage?
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14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henry Schein-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Henry Schein-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Henry Schein-Anteile an diesem Tag 80,66 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hat, hat nun 123,977 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Henry Schein-Papiers auf 69,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 610,22 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 13,90 Prozent vermindert.
Insgesamt war Henry Schein zuletzt 7,88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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