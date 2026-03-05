NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henry Schein-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Henry Schein-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Henry Schein-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 71,46 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,994 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.03.2026 auf 80,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 127,62 USD wert. Mit einer Performance von +12,76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Henry Schein erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at