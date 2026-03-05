NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henry Schein-Investment von vor einem Jahr verdient

Henry Schein Aktie
Heute vor 1 Jahr wurde die Henry Schein-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 71,46 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,994 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.03.2026 auf 80,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 127,62 USD wert. Mit einer Performance von +12,76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Henry Schein erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
