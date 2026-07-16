NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henry Schein von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Henry Schein eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Henry Schein-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 70,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 141,203 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Henry Schein-Papiere wären am 15.07.2026 12 307,21 USD wert, da der Schlussstand 87,16 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 23,07 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Henry Schein belief sich zuletzt auf 9,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at