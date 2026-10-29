Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Lohnender Henry Schein-Einstieg?
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29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henry Schein von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Henry Schein-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Henry Schein-Aktie an diesem Tag bei 76,35 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 130,976 Henry Schein-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 127,70 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Anteils am 28.10.2026 auf 84,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,28 Prozent.
Henry Schein war somit zuletzt am Markt 9,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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