NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henry Schein von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Henry Schein-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Henry Schein-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Henry Schein-Aktie an diesem Tag bei 76,35 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 130,976 Henry Schein-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 127,70 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Anteils am 28.10.2026 auf 84,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,28 Prozent.

Henry Schein war somit zuletzt am Markt 9,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at