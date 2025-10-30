Henry Schein Aktie

Rentable Henry Schein-Investition? 30.10.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henry Schein-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Henry Schein-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Henry Schein-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,58 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Henry Schein-Aktie investiert hat, hat nun 157,282 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2025 auf 62,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 801,82 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1,98 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Henry Schein belief sich jüngst auf 7,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

