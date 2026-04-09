Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Henry Schein Aktie

Henry Schein für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

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Profitables Henry Schein-Investment? 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henry Schein von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Henry Schein-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Henry Schein-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 84,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,180 Henry Schein-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,14 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Anteils am 08.04.2026 auf 75,53 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,86 Prozent abgenommen.

Der Henry Schein-Wert an der Börse wurde auf 8,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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