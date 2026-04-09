Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Profitables Henry Schein-Investment?
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henry Schein von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Henry Schein-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 84,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,180 Henry Schein-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,14 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Anteils am 08.04.2026 auf 75,53 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,86 Prozent abgenommen.
Der Henry Schein-Wert an der Börse wurde auf 8,49 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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