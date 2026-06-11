Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Lukrative Henry Schein-Anlage?
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: Wäre ein Investment in Henry Schein vor 5 Jahren inzwischen lukrativ?
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Henry Schein-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Henry Schein-Aktie an diesem Tag 78,90 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,267 Henry Schein-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.06.2026 99,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,85 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 99,94 USD entspricht einer negativen Performance von 0,06 Prozent.
Zuletzt verbuchte Henry Schein einen Börsenwert von 9,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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