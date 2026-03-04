Heritage Commerce Aktie
WKN DE: 924039 / ISIN: US4269271098
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Commerce-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Heritage Commerce-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,12 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heritage Commerce-Aktie investiert, befänden sich nun 988,142 Heritage Commerce-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heritage Commerce-Aktie auf 12,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 509,88 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 25,10 Prozent.
Heritage Commerce wurde am Markt mit 776,82 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
