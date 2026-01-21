NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Commerce von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Heritage Commerce-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Heritage Commerce-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,54 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 048,218 Heritage Commerce-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 312,37 USD, da sich der Wert eines Heritage Commerce-Anteils am 20.01.2026 auf 12,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,12 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Heritage Commerce einen Börsenwert von 786,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

