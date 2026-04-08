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Heritage Commerce Aktie

Heritage Commerce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 924039 / ISIN: US4269271098

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Lohnender Heritage Commerce-Einstieg? 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heritage Commerce von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Heritage Commerce eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Heritage Commerce-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,33 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 120,048 Heritage Commerce-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Heritage Commerce-Papiers auf 12,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 547,42 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54,74 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Heritage Commerce eine Börsenbewertung in Höhe von 788,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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