Heritage Commerce Aktie

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WKN DE: 924039 / ISIN: US4269271098

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Heritage Commerce-Anlage 15.04.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heritage Commerce von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heritage Commerce-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.04.2021 wurden Heritage Commerce-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,03 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Heritage Commerce-Aktie investiert hätte, hätte er nun 831,255 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.04.2026 11 055,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,30 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,56 Prozent zugenommen.

Heritage Commerce war somit zuletzt am Markt 823,50 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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