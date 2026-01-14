NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Commerce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heritage Commerce von vor 3 Jahren verloren

Heritage Commerce Aktie
Vor 3 Jahren wurden Heritage Commerce-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,25 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heritage Commerce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 75,472 Heritage Commerce-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 932,83 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 932,83 USD, was einer negativen Performance von 6,72 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Heritage Commerce einen Börsenwert von 753,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
