NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Commerce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heritage Commerce von vor 5 Jahren verdient

Das Heritage Commerce-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 129,944 Heritage Commerce-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 14 112,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,13 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Heritage Commerce zuletzt 767,36 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
