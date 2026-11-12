Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Rentabler Heritage Financial-Einstieg?
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12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Heritage Financial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Heritage Financial-Anteile letztlich bei 16,66 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,002 Heritage Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 28,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,21 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 169,21 USD entspricht einer Performance von +69,21 Prozent.
Heritage Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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