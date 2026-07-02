Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Profitable Heritage Financial-Anlage?
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02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 02.07.2021 wurde die Heritage Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 417,362 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (29,62 USD), wäre die Investition nun 12 362,27 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,62 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Heritage Financial belief sich zuletzt auf 1,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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