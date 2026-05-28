Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Performance im Blick
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28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 3 Jahren eingefahren
Am 28.05.2023 wurde das Heritage Financial-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 16,89 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hat, hat nun 5,921 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie auf 27,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,33 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,33 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Heritage Financial belief sich zuletzt auf 1,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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