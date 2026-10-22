Heritage Financial Aktie

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WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

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Heritage Financial-Investition im Blick 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Heritage Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 22.10.2021 wurde das Heritage Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie betrug an diesem Tag 25,39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Heritage Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,939 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Heritage Financial-Aktien wären am 21.10.2026 109,02 USD wert, da der Schlussstand 27,68 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,02 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Heritage Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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