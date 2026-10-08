Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Performance im Blick
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08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Heritage Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,88 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 41,876 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 1 140,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,24 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 14,07 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Heritage Financial einen Börsenwert von 1,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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