Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Lukrative Heritage Financial-Investition?
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10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Heritage Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Heritage Financial-Anteile an diesem Tag bei 24,80 USD. Bei einem Heritage Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,032 Heritage Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,40 USD, da sich der Wert einer Heritage Financial-Aktie am 09.09.2026 auf 28,37 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 114,40 USD entspricht einer Performance von +14,40 Prozent.
Heritage Financial war somit zuletzt am Markt 1,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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