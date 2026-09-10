NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Heritage Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Heritage Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Heritage Financial-Anteile an diesem Tag bei 24,80 USD. Bei einem Heritage Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,032 Heritage Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,40 USD, da sich der Wert einer Heritage Financial-Aktie am 09.09.2026 auf 28,37 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 114,40 USD entspricht einer Performance von +14,40 Prozent.

Heritage Financial war somit zuletzt am Markt 1,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at