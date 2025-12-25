Heritage Financial Aktie

Heritage Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

Heritage Financial-Investment im Blick 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heritage Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heritage Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit der Heritage Financial-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Heritage Financial-Anteile letztlich bei 18,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,291 Heritage Financial-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,79 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Papiers am 24.12.2025 auf 24,53 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,79 Prozent.

Der Heritage Financial-Wert an der Börse wurde auf 835,72 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

