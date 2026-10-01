Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Performance im Blick
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01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Heritage Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Heritage Financial-Anteile bei 17,95 USD. Bei einem Heritage Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,571 Heritage Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 153,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,63 USD belief. Mit einer Performance von +53,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Heritage Financial einen Börsenwert von 1,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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