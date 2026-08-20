Heritage Financial Aktie

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WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

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Performance im Blick 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Heritage Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Heritage Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17,88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,593 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 28,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161,38 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 61,38 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Heritage Financial einen Börsenwert von 1,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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