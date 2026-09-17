NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Heritage Financial-Investment gewesen.

Heritage Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Heritage Financial-Anteile 17,28 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heritage Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 57,887 Heritage Financial-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie auf 28,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 621,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,14 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Heritage Financial belief sich zuletzt auf 1,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at