Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Investmentbeispiel
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Heritage Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,31 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,770 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Heritage Financial-Papiers auf 28,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 623,92 USD wert. Damit wäre die Investition um 62,39 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Heritage Financial betrug jüngst 959,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!