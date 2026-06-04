NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heritage Financial-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Heritage Financial-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Heritage Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Heritage Financial-Anteile bei 28,81 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Heritage Financial-Aktie investierten, hätten nun 34,710 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.06.2026 926,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,69 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 7,36 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Heritage Financial belief sich jüngst auf 1,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at