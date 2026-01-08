NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Heritage Financial gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Heritage Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 29,72 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Heritage Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,647 Heritage Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 23,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 803,50 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 19,65 Prozent.

Der Börsenwert von Heritage Financial belief sich zuletzt auf 824,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at