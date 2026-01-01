Heritage Financial Aktie

Heritage Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

Heritage Financial-Investment im Blick 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heritage Financial von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Heritage Financial-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Heritage Financial-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 24,50 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,082 Heritage Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,53 USD, da sich der Wert einer Heritage Financial-Aktie am 31.12.2025 auf 23,65 USD belief. Mit einer Performance von -3,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Heritage Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 812,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Heritage Financial Corp. 23,65 -1,17% Heritage Financial Corp.

